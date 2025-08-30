Скидки
Боец UFC Павлович рассказал, с кем знаком из игроков «Спартака»

Комментарии

Боец UFC Сергей Павлович сообщил, что знаком с некоторыми игроками московского «Спартака». Он отметил, что пока не определился, кто из футболистов клуба является лидером.

— С кем из футболистов вы знакомы?
— Вы прямо меня в угол ставите. Знаком с Денисовым, сейчас, может, ещё с кем-то познакомимся. Футбол — коллективная игра. Главное — победа команды, поэтому ещё сильно не разобрался, кто является лучшим игроком «Спартака», — передаёт слова Павловича корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Ранее Сергей Павлович посетил матч Мир Российской Премьер-Лиги между командами «Спартак» и «Сочи» и сделал символический удар перед началом игры.

