Нейт Диаз заявил, что не может вернуться в бои из-за занятости соперников

Нейт Диаз заявил, что не может вернуться в бои из-за занятости соперников
Боец смешанных единоборств Нейт Диаз объяснил, почему откладывается его возвращение в октагон. По словам спортсмена, у него пока нет доступных оппонентов для поединка.

«Все потенциальные соперники заняты. Не с кем бороться. Я хочу драться три раза в год, но все, черт возьми, забронированы. Это всего лишь вопрос времени. Хочу вернуться как можно скорее, но такова ситуация», — приводит слова Диаза MMA Junkie.

Ранее 40-летний бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Нейт Диаз выразил готовность провести третий поединок против 37-летнего экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.

Нейт Диаз заявил о готовности подраться с Макгрегором на турнире UFC в Белом доме
