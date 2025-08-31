Диллон Дэнис «гильотиной» победил Уоррена Спенсера и стал чемпионом MisFits

Американский боец смешанных единоборств (ММА) и грэпплер Диллон Дэнис дебютировал в лиге MisFits на турнире в Англии. Бывший представитель Bellator, известный дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, встретился с Уорреном Спенсером и победил в первом раунде на 16-й секунде, проведя удушающий приём — «гильотину».

Данный поединок проходил по правилам ММА. Теперь Дэнис является чемпионом MisFits в полутяжёлом весе.

В главных поединках вечера Тони Фергюсон провёл боксёрский бой с блогером Salt Papi, где одержал победу, а Даррен Тилл и Люк Рокхолд поспорят за титул чемпиона Misfits в первом тяжёлом весе.

Материалы по теме Тони Фергюсон одержал победу над Натаниэлем Бустаманте в дебютном бою по правилам бокса

Самый короткий бой в ММА: