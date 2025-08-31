Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Диллон Дэнис выиграл бой у Уоррена Спенсера удушающим приёмом в первом раунде, MisFits на турнире в Англии, MMA

Диллон Дэнис «гильотиной» победил Уоррена Спенсера и стал чемпионом MisFits
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств (ММА) и грэпплер Диллон Дэнис дебютировал в лиге MisFits на турнире в Англии. Бывший представитель Bellator, известный дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, встретился с Уорреном Спенсером и победил в первом раунде на 16-й секунде, проведя удушающий приём — «гильотину».

Данный поединок проходил по правилам ММА. Теперь Дэнис является чемпионом MisFits в полутяжёлом весе.

В главных поединках вечера Тони Фергюсон провёл боксёрский бой с блогером Salt Papi, где одержал победу, а Даррен Тилл и Люк Рокхолд поспорят за титул чемпиона Misfits в первом тяжёлом весе.

Материалы по теме
Тони Фергюсон одержал победу над Натаниэлем Бустаманте в дебютном бою по правилам бокса

Самый короткий бой в ММА:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android