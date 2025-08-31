Скидки
Тони Фергюсон выиграл бой у Натаниэля Бустаманте в 3-м раунде, 31 августа 2025

Тони Фергюсон одержал победу над Натаниэлем Бустаманте в дебютном бою по правилам бокса
41-летний бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) американец Тони Фергюсон одержал победу в бою против пуэрториканца Натаниэля Бустаманте за звание временного чемпиона Misfits Boxing в среднем весе.

Тони Фергюсон одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

Напомним, Тони провёл последний поединок по правилам ММА на турнире UFC on ABC 7, который состоялся 3 августа 2024 года в Абу-Даби (ОАЭ). Тогда он уступил удушающим приёмом в первом раунде соотечественнику Майклу Кьезе. Отметим, американец проиграл восемь последних боёв подряд в рамках UFC.

Комментарии
