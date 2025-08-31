Скидки
Даррен Тилл выиграл бой у Люка Рокхолда нокаутом в 3-м раунде, титульный бой, 31 августа 2025, бокс

Даррен Тилл нокаутировал Люка Рокхолда и завоевал титул MisFits в бриджервейте
В ночь с 30 на 31 августа прошёл боксёрский турнир Misfits Boxing 22 в Манчестере (Англия), в главном поединке которого состоялось противостояние между бывшим чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг) американцем Люком Рокхолдом и экс-претендентом на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) англичанином Дарреном Тиллом.

Бой проходил по боксёрским правилам и завершился победой британца нокаутом в третьем раунде.

Таким образом, Даррен Тилл стал обладателем титула чемпиона организации в бриджервейте (до 101 кг). Рекорд 32-летнего британца теперь — 18-5-1 в MMA, 2-0 в боксе.

