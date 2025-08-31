Овечкин, Ковальчук и Капризов посетили новый зал экс-чемпиона UFC Петра Яна

32-летний бывший обладатель чемпионского титула UFCв легчайшей весовой категории (до 61 кг) Пётр Ян встретился в Екатеринбурге с именитыми хоккеистами — Александром Овечкиным, Ильёй Ковальчуком, Вячеславом Фетисовым, Кириллом Капризовым — и посетил вместе с ними новый спортивный квартал, созданный при участии бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Фото: Пресс-служба БК «Архангел Михаил»

Напомним, Пётр последний бой провёл на турнире UFC on ABC 9, который прошёл 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником был представитель США Маркус Макги. Их поединок продлился все три раунда и завершился победой российского бойца единогласным решением судей.