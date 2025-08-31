Скидки
Бокс/ММА

Умар Саламов нокаутировал Дмитрия Иванова в первом раунде

Умар Саламов нокаутировал Дмитрия Иванова в первом раунде
Комментарии

31-летний действующий чемпион по версии WBO International в полутяжёлом весе россиянин Умар Саламов победил соотечественника Дмитрия Иванова нокаутом в первом раунде в рамках боксёрского вечера, который прошёл 29 августа в Казани (Республика Татарстан).

После завершения поединка Умар сообщил, что проведёт следующий бой против Юрия Кашинского за вакантный титул WBA Gold в первом тяжёлом весе 10 октября в Грозном (Республика Чечня).

В своём профессиональном рекорде Саламов теперь имеет 31 победу, 23 из которых были одержаны досрочно, и два поражения. Является бывшим чемпионом мира по версии IBO, а также чемпионом Северной Америки по версии IBF North American в полутяжёлом весе.

Комментарии
