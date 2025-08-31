Тони Фергюсон заплакал после первой за шесть лет победы

41-летний бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) американец Тони Фергюсон не смог сдержать эмоций и заплакал после того, как победил техническим нокаутом в третьем раунде в боксёрском поединке пуэрториканца Натаниэля Бустаманте. Для Эль-Кукуя эта победа стала первой в единоборствах с 2019 года.

Кроме того, Фергюсон стал новым временным чемпионом Misfits Boxing в среднем весе.

Тони провёл последний поединок по правилам ММА на турнире UFC on ABC 7, который состоялся 3 августа 2024 года в Абу-Даби (ОАЭ). Тогда он уступил удушающим приёмом в первом раунде соотечественнику Майклу Кьезе. Отметим, что американец проиграл восемь последних боёв подряд в рамках UFC.