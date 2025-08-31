Скидки
«Полминуты — и всё». Боец UFC Павлович — о возможном поединке Махачев — Дзюба

Комментарии

Бывший претендент на временный пояс UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Сергей Павлович поделился мыслями насчёт возможного поединка между экс-чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) Исламом Махачевым и 37-летним популярным нападающим футбольного клуба «Акрон» Артёмом Дзюбой.

«Это просто медиаповод для разговора. Все прекрасно понимают, что Ислам профессионал, тем более чемпион. Он даже меньше габаритами, но вопрос полуминуты — и всё. Сколько бы Дзюба выстоял против меня? Я думаю, мы бы не стояли», — приводит слова Павловича «РБ Спорт».

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 23 августа в Шанхае (Китай) на турнире UFC Fight Night 257, Сергей встретился с доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой и одержал победу единогласным решением судей.

