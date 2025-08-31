«Склоняюсь к нему». Эдди Хирн ответил, кого видит фаворитом в бою Кроуфорд — Альварес

Авторитетный боксёрский промоутер британец Эдди Хирн ответил, кого считает фаворитом в предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Теренсом Кроуфордом. Их встреча состоится 13 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Вероятно, я немного склоняюсь к тому, что Кроуфорд победит в этом бою. Думаю, Канело будет фаворитом, но меня совсем не удивит, если Кроуфорд возьмёт верх», — приводит слова Хирна журнал The Ring.

Напомним, Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), разделил ринг с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американского атлета единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Альварес, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся 4 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), победил единогласным решением судей Уильяма Скалла. В результате Канело вернул себе звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.