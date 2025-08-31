Скидки
165-килограммовый Эдди Холл договорился провести бой с 93-килограммовым Диллоном Дэнисом

Британский силач, обладатель титула «Самый сильный человек в мире» (2017), а также боец KSW Эдди Холл договорился провести поединок по правилам ММА c новоиспечённым чемпионом лиги MisFits в полутяжёлом весе Диллоном Дэнисом после того, как американец победил удушающим приёмом Уоррена Спенсера в первом раунде на 16-й секунде.

Холл вышел в ринг после завершения поединка Диллона, где заключил с ним устное соглашение на проведение боя по правилам ММА.

Позднее Эдди объяснил, почему решил бросить вызов Дэнису.

«Он долго нёс всякую чушь, отпуская ехидные комментарии в социальных сетях, поэтому я решил подтвердить свои слова делами. Диллон дал согласие на бой со мною при условии, что мой вес будет меньше 136 кг.

Дайте мне 12 недель, чтобы я мог сбросить 29 кг и потом разнести его подбородок к чёрту! Честно говоря, мне достаточно попасть один раз ему в голову. После этого он пожалеет, что пожал мне руку [и согласился на бой]. Меня не особо волнует его борьба, но я буду готов к полноценному бою по правилам ММА», — приводит слова Холла портал Bloody Elbow.

