Кормье рассказал, что должен сделать Махачев, чтобы победить «монстра» Делла Маддалену

Член Зала славы UFC, а также бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье поделился мыслями насчёт предстоящего поединка между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым, на кону которого будет стоять титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг).

«Если вы видели видео и фото Ислама в последнее время, то заметили, что он стал больше, гораздо больше. И ему придётся стать ещё больше, если он хочет справиться с таким монстром, как Джек Делла Маддалена.

В команде Махачева понимают, какой вызов им предстоит преодолеть. Эти ребята прекрасно знают, насколько хорош Джек Делла Маддалена. Он очень жёсткий, крупный, физически сильный, а теперь ещё и имеет навыки защиты от тейкдаунов на приличном уровне.

Посмотрев его бой с Белалом Мухаммадом и увидев, как великолепно он разработал план боя, можно сказать, что это [поединок Джека с Исламом] гораздо более равный бой, чем можно было подумать.

Я думаю, что люди, вероятно, будут ставить на победу Джека… В конечном итоге Ислам всё ещё остаётся тем слабым парнем, который поднимается на одну весовую категорию, чтобы сразиться с чемпионом мира, который находится в потрясной форме», — приводит слова Кормье портал Bloody Elbow.

Бой между Делла Маддаленой и Махачевым станет главным событием турнира UFC 322, который пройдёт 15 ноября в Нью-Йорке.