Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Лёгкая добыча для меня». Диллон Дэнис — о Махачеве и Чимаеве

«Лёгкая добыча для меня». Диллон Дэнис — о Махачеве и Чимаеве
Комментарии

Чемпион лиги MisFits в полутяжёлом весе американец Диллон Дэнис выразил уверенность, что способен победить многих топовых бойцов UFC, включая Ислама Махачева и Хамзата Чимаева.

«Сейчас в UFC не хватает звёзд, там скучно. Парни оттуда хотят видеть меня более сдержанным [в публичном пространстве]. Но людям нравится то, что я делаю, и они могут сказать: «Знаете что? Мы хотим видеть этого парня в UFC!»

Я приму бой против любого бойца, как это делает Кевин Холланд. Мне всё равно, будь то Делла Маддалена, Леон Эдвардс, Майкл Пейдж, Хамзат Чимаев или Ислам Махачев — они все для меня лёгкая добыча. Я знаю, насколько хорош», — приводит слова Дэниса портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
165-килограммовый Эдди Холл договорился провести бой с 93-килограммовым Диллоном Дэнисом
Материалы по теме
История пишется в Нью-Йорке. Теперь официально — Махачев идёт за вторым поясом UFC
История пишется в Нью-Йорке. Теперь официально — Махачев идёт за вторым поясом UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android