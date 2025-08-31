«Лёгкая добыча для меня». Диллон Дэнис — о Махачеве и Чимаеве

Чемпион лиги MisFits в полутяжёлом весе американец Диллон Дэнис выразил уверенность, что способен победить многих топовых бойцов UFC, включая Ислама Махачева и Хамзата Чимаева.

«Сейчас в UFC не хватает звёзд, там скучно. Парни оттуда хотят видеть меня более сдержанным [в публичном пространстве]. Но людям нравится то, что я делаю, и они могут сказать: «Знаете что? Мы хотим видеть этого парня в UFC!»

Я приму бой против любого бойца, как это делает Кевин Холланд. Мне всё равно, будь то Делла Маддалена, Леон Эдвардс, Майкл Пейдж, Хамзат Чимаев или Ислам Махачев — они все для меня лёгкая добыча. Я знаю, насколько хорош», — приводит слова Дэниса портал Bloody Elbow.