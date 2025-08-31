Майрис Бриедис: Опетайя и Итаума могут создать проблемы Усику

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Майрис Бриедис назвал двух боксёров супертяжёлого дивизиона, которые, по его мнению, могут доставить серьёзные трудности абсолютному чемпиону мира Александру Усику.

«Думаю, один боец, который может создать большую опасность Усику, — это Джей Опетайя. И также супертяж, который недавно дрался с Диллианом Уайтом, — Мозес Итаума. Эти двое ребят могут задать Усику проблемы», — приводит слова Бриедиса vRINGe со ссылкой на британские СМИ.

Латвийский боксёр пояснил, что молодость, скорость и высокий уровень мотивации делают этих соперников потенциально опасными для украинца. При этом он отметил, что Усик по-прежнему обладает огромным опытом и продолжает показывать высокий уровень подготовки.