Теренс Кроуфорд: Эннис лишь стремится быть на моём месте

Американский боксёр Теренс Кроуфорд отреагировал на решение Сауля «Канело» Альвареса пригласить Джарона Энниса в тренировочный лагерь. По словам американца, сравнения с Эннисом некорректны, так как их карьеры находятся на разных стадиях.

«Я вам не Эннис. А он — не я. Пускай многие и говорят, что между нами есть сходство. Что мы оба часто меняем стойки по ходу боя. Но всё равно, он — это не я. Сейчас он лишь стремится быть на моём месте. Но пока у нас разные позиции. У него — своя, у меня — своя. У него впереди ещё длинный путь», — приводит слова Кроуфорда vRINGe со ссылкой на интервью FightHub TV.