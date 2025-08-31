Тони Фергюсон: сейчас это 1-0, но нужно 2-0

Американский боец, ветеран смешанных единоборств Тони Фергюсон прокомментировал свою первую победу за шесть лет, выступая под баннером Misfits Boxing. Он досрочно победил блогера «Солт Папи» и стал временным чемпионом лиги в среднем весе.

«Это просто невероятное чувство. 1-0. Я снова непобеждён. Чувствую себя потрясающе. Перед боем я сильно нервничал, в первых двух раундах соперник доставал меня, но я слушал свой угол и довёл дело до победы. Парень оказался очень крут, за смелость подписаться на этот бой я отдаю ему должное. Хочу продолжать боксировать. Сейчас это 1-0, но нужно 2-0. ММА рядом, но пока нет интересных предложений по деньгам, остаюсь с Misfits и посмотрим, что дальше», – приводит слова Фергюсона MMA Fightings.