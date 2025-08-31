Скидки
Мовсар Евлоев поделился фотографиями поездки в горы и реставрации храма

Мовсар Евлоев поделился фотографиями поездки в горы и реставрации храма
Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев опубликовал в соцсетях кадры своей поездки в горы, где он совместил отдых с изучением исторических объектов. Во время поездки спортсмен посетил работы по реставрации храма Тхаба-ерды, одного из старейших храмов России. Евлоев рассказал о целях поездки и впечатлениях.

Фото: Из личного архива Мовсара Евлоева

«Разбавили тренировочный процесс полезной и приятной поездкой в горы, родину наших отцов. В ходе которой посетили работы по реставрации одного из самых древних храмов в России (храм Тхаба-ерды), где проходят масштабные работы по сохранению культуры и истории нашего народа», — написал Евлоев.

Комментарии
