Бокс/ММА

Уиттакер прокомментировал отказ Махачева от пояса UFC в лёгком весе

Уиттакер прокомментировал отказ Махачева от пояса UFC в лёгком весе
Бывший чемпион UFC Роберт Уиттакер выразил удивление решением Ислама Махачева покинуть лёгкую весовую категорию и отказаться от титула.

«Было неожиданно увидеть, как Ислам отказался от пояса в лёгком весе. Я ожидал, что если Топурия это сделает, то остальные за ним последуют, но Махачев сейчас — лицо UFC, главная мегазвезда. Не мог представить, что он так поступит», — сказал Уиттакер в видео на YouTube-канале MMArcade Podcast.

Ранее экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер поделился мнением по поводу следующего поединка своего соотечественника Джека Делла Маддалены, являющего обладателем титула лиги в полусреднем весе, и россиянином Исламом Махачевым. Бой состоится 16 ноября 2025 года на турнире UFC 322.

