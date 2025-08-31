Роберт Уиттакер прогнозирует победу Джека Маддалены над Исламом Махачевым

Бывший чемпион UFC Роберт Уиттакер считает, что Джек Делла Маддалена сможет одержать победу в бою с Исламом Махачевым. По мнению бойца, австралиец обладает навыками, которые создадут чемпиону легкого веса серьезные проблемы.

«Я ставлю на Джека. У него есть интуиция, мужество и решимость сопротивляться тейкдаунам, с которыми Ислам пойдет вперед, а в стойке Джек просто лучше. С точки зрения мастерства, думаю, у обоих есть сильные стороны. У Джека лучше бокс, который заставит Ислама пожалеть обо всем, что он не делает хорошо. Джеку нечего терять, а Исламу – есть. Он сейчас самый желанный соперник в UFC», – сказал Роберт Уиттакер в интервью на YouTube-канале MMArcade Podcast.