Анкалаев высказался о тренировках Перейры по борьбе перед реваншем на UFC 320

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев прокомментировал подготовку бразильского бойца Алекса Перейры к реваншу и отметил его работу над борьбой.

«Этот парень позвал таксиста, чтобы он помог ему с борьбой. Тебе не нужно о ней беспокоиться, я снова найду твою большую башку», — написал Анкалаев в социальных сетях.

Ранее Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером действующего обладателя титула UFC в полутяжёлом весе россиянина Магомеда Анкалаева, ответил, кто в данный момент представляет для его подопечного бо́льшую угрозу, чем экс-чемпион UFC в категории до 84 кг и до 93 кг бразилец Алекс Перейра.