«Самый первый красавчик на селухе». Мамедов отреагировал на фото Хабиба Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией.

«Иногда», — подписал фото Хабиб.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Мамедов прокомментировал фото, добавив следующий комментарий: «Самый первый красавчик на селухе».

Хабиб является одним из самых успешных бойцов в истории ММА. Многими специалистами называется величайшим. За время карьеры в смешанных единоборствах россиянин провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта.

