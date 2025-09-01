Ковингтон выбрал победителя в предстоящем бою Махачева и Делла Маддалены на UFC 322

Известный американский боец смешанных единоборств (ММА), бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Колби Ковингтон поделился мнением по поводу анонсированного поединка между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой, который является обладателем титула UFC в полусреднем весе. Бой состоится 16 ноября 2025 года на турнире UFC 322.

«Ислам – легковес, и в бою он будет немного меньше. Однако Ислам – разносторонний боец. Так что если он сможет выполнить тейкдаун и контролировать Джека, то определённо добьётся цели. А вообще будет интересно посмотреть, скажется ли преимущество в габаритах на исходе поединка. Шансы на стороне Махачева, так что, полагаю, мне бы следовало выбрать его», — сказал Ковингтон на канале Helen Yee Sports в YouTube.

