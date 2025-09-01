Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ковингтон выбрал победителя в предстоящем бою Махачева и Делла Маддалены на UFC 322

Ковингтон выбрал победителя в предстоящем бою Махачева и Делла Маддалены на UFC 322
Аудио-версия:
Комментарии

Известный американский боец смешанных единоборств (ММА), бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Колби Ковингтон поделился мнением по поводу анонсированного поединка между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой, который является обладателем титула UFC в полусреднем весе. Бой состоится 16 ноября 2025 года на турнире UFC 322.

«Ислам – легковес, и в бою он будет немного меньше. Однако Ислам – разносторонний боец. Так что если он сможет выполнить тейкдаун и контролировать Джека, то определённо добьётся цели. А вообще будет интересно посмотреть, скажется ли преимущество в габаритах на исходе поединка. Шансы на стороне Махачева, так что, полагаю, мне бы следовало выбрать его», — сказал Ковингтон на канале Helen Yee Sports в YouTube.

Материалы по теме
История пишется в Нью-Йорке. Теперь официально — Махачев идёт за вторым поясом UFC
История пишется в Нью-Йорке. Теперь официально — Махачев идёт за вторым поясом UFC

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android