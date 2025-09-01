WWE Clash in Paris: результаты шоу. Чемпионка WWE вмешалась в мужской мейн-ивент

В воскресенье, 31 августа, на стадионе «Пари-Ла-Дефанс Арена», находящемся в пригороде Парижа Нантере, состоялось очередное крупное шоу реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Clash in Paris. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами шоу.

WWE Clash in Paris. Результаты

1. Роман Рейнс победил Бронсона Рида.

Фото: wwe.com

2. «Уайатт Сикс» (Джо Гейси и Декстер Люмис — командные чемпионы SmackDown) защитили титулы, победив «Уличную наживу» (Энджело Докинс и Монтез Форд).

Фото: wwe.com

3. Бекки Линч защитила интерконтинентальное чемпионство, победив Никки Беллу сворачиванием.

Фото: wwe.com

4. Русев победил Шеймуса в поединке по правилам «Старая добрая драка в Доннибруке» .

Фото: wwe.com

5. Джон Сина победил Логана Пола.

Фото: wwe.com

6. Сет Роллинс защитил мировое чемпионство в тяжёлом весе в поединке против СМ Панка, Эл Эй Найта и Джея Усо. В концовке боя Панк проводил свой второй фирменный приём «ГТС» на Роллинсе, приближая себя к возвращению пояса, но неожиданно его со спины ударом в пах атаковала Бекки Линч, являющаяся женой Роллинса, после чего он провёл Панку фирменный «Кёрб Стомп» и защитил титул. Таким образом Бекки присоединилась к группировке Сета.