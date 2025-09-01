Скидки
«У него проблемы с печенью из-за высогонки». Ковингтон — о звёздном легковесе UFC

Комментарии

Известный американский боец смешанных единоборств (ММА), бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Колби Ковингтон высказался о британце Пэдди Пимблетте, выступающем в лёгком дивизионе лиги Даны Уайта.

«Мне и вправду был бы интересен бой с Пэдди Пимблеттом. На днях он говорил в интервью, что, по словам врача, у него есть проблемы с печенью из-за высогонки в лёгком весе. Чувак, перейди в другую весовую категорию, поднимись в полусредний дивизион. Если же я так и не смогу получить бой с Пэдди, то соперником, возможно, мог бы стать Гилберт Бёрнс», — сказал Ковингтон на канале Helen Yee Sports в YouTube.

