Сергей Павлович рассказал о сроках восстановления после боя с Кортес‑Акостой
Российский боец UFC Сергей Павлович сообщил о начале восстановления после поединка с Вальдо Кортес‑Акостой на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае. Бой прошёл в августе и завершился победой Павловича единогласным решением судей. После встречи спортсмен перенёс операцию из‑за травмы носа.
«Оно только сейчас началось. Прошло всего несколько дней после операции. Две с половиной недели ходить с лангеткой на носу. Потом ещё месяца полтора находиться в покое, и после уже начну подготовку», — приводит слова Павловича «Матч ТВ».
UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Сергей Павлович (W) — Вальдо Кортес-Акоста
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Сергей Павлович
Окончено
UD
Вальдо Кортес-Акоста
Ранее Сергей Павлович заявил, что будет готов вновь подраться, если только у него не выявят никаких проблем со здоровьем.
