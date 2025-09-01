Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сергей Павлович рассказал о сроках восстановления после боя с Кортес‑Акостой

Сергей Павлович рассказал о сроках восстановления после боя с Кортес‑Акостой
Комментарии

Российский боец UFC Сергей Павлович сообщил о начале восстановления после поединка с Вальдо Кортес‑Акостой на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае. Бой прошёл в августе и завершился победой Павловича единогласным решением судей. После встречи спортсмен перенёс операцию из‑за травмы носа.

«Оно только сейчас началось. Прошло всего несколько дней после операции. Две с половиной недели ходить с лангеткой на носу. Потом ещё месяца полтора находиться в покое, и после уже начну подготовку», — приводит слова Павловича «Матч ТВ».

UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Сергей Павлович (W) — Вальдо Кортес-Акоста
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Сергей Павлович
Окончено
UD
Вальдо Кортес-Акоста

Ранее Сергей Павлович заявил, что будет готов вновь подраться, если только у него не выявят никаких проблем со здоровьем.

Материалы по теме
Сергей Павлович рассказал, от чего зависят сроки следующего боя
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android