Сергей Павлович рассказал о сроках восстановления после боя с Кортес‑Акостой

Российский боец UFC Сергей Павлович сообщил о начале восстановления после поединка с Вальдо Кортес‑Акостой на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае. Бой прошёл в августе и завершился победой Павловича единогласным решением судей. После встречи спортсмен перенёс операцию из‑за травмы носа.

«Оно только сейчас началось. Прошло всего несколько дней после операции. Две с половиной недели ходить с лангеткой на носу. Потом ещё месяца полтора находиться в покое, и после уже начну подготовку», — приводит слова Павловича «Матч ТВ».

Ранее Сергей Павлович заявил, что будет готов вновь подраться, если только у него не выявят никаких проблем со здоровьем.