Деонтей Уайлдер отреагировал на вызов Фрэнсиса Нганну

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC, американец Деонтей Уайлдер отреагировал на недавние слова бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Фрэнсисе Нганну. Ранее тот заявил, что готов провести боксёрский поединок с Уайлдером.

«Моё уважение. Я непоколебимо стою на своём. Всегда готов, всегда твёрд. Выйди на ринг – и увидишь, чем это обернётся», — написал Уайлдер на своей странице в социальных сетях.

Нганну ранее принял участие в двух боксёрских поединках (с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа), в каждом из которых потерпел поражение. Уайлдер за время карьеры выступил в 49 поединках, в которых одержал 44 победы и потерпел четыре поражения. Ещё один бой с его участием завершился вничью.

