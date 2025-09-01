Гаджиев назвал слух о бое Топурии и Гэтжи «бредом и кидаловом Царукяна»

Спортивный функционер Камил Гаджиев высказался о возможном титульном поединке между Илией Топурией и Джастином Гэтжи. Он считает, что такой бой не соответствует логике спортивного продвижения и может быть попыткой Армана Царукяна продвинуть себя в рейтинге.

«Если слух, что Илия Топурия будет защищать пояс в бою с Гэтжи, подтвердится, то это бред. И небольшое кидалово Армана Царукяна. Это моё мнение», – сказал Камил Гаджиев на своём YouTube-канале.

