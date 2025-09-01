Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гаджиев назвал слух о бое Топурии и Гэтжи «бредом и кидаловом Царукяна»

Гаджиев назвал слух о бое Топурии и Гэтжи «бредом и кидаловом Царукяна»
Комментарии

Спортивный функционер Камил Гаджиев высказался о возможном титульном поединке между Илией Топурией и Джастином Гэтжи. Он считает, что такой бой не соответствует логике спортивного продвижения и может быть попыткой Армана Царукяна продвинуть себя в рейтинге.

«Если слух, что Илия Топурия будет защищать пояс в бою с Гэтжи, подтвердится, то это бред. И небольшое кидалово Армана Царукяна. Это моё мнение», – сказал Камил Гаджиев на своём YouTube-канале.

Ранее известный российский промоутер Камил Гаджиев сказал, что непобеждённый боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев станет претендентом на титул.

Материалы по теме
Гаджиев — о бое Евлоева за титул UFC: это неминуемо
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android