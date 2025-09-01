Тони Фергюсон заявил, что Конор Макгрегор и Хабиб боятся с ним драться

Бывший боец UFC Тони Фергюсон уверен, что Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов избегают поединка с ним.

«Конор напуган. Этот чувак не хочет драться со мной. То же самое касается и этого труса Хабиба», – сказал Фергюсон в интервью на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Тони Фергюсон недавно провёл бой на турнире Misfits Boxing 22, где победил Salt Papi техническим нокаутом в третьем раунде.

Тони Фергюсон — американский профессиональный боец смешанных единоборств. Известен по участию в UFC в лёгкой и полусредней весовой категории с 2011 по 2025 год. Был финалистом 13-го сезона The Ultimate Fighter, а также является бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе.