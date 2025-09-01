Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дэвид Бенавидес назвал победителя в возможном третьем бою Бивола и Бетербиева

Дэвид Бенавидес назвал победителя в возможном третьем бою Бивола и Бетербиева
Комментарии

Непобеждённый американский боксёр Дэвид Бенавидес ответил на вопрос по поводу потенциального третьего поединка между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Не думаю, что должна быть трилогия. Всё должно было закончиться после второго боя, потому что я считаю, что Бивол выиграл первый. Так что если Бивол продолжит в том же духе, и если Бетербиев не изменит стиль боя, не будет использовать больше комбинаций или не придумает что-то ещё, то результат будет тот же. Мне кажется, Бивол снова одержит победу», — приводит слова Бенавидеса The Ring.

Напомним, в первом бою между Бетербиевым и Биволом победу одержал Артур, а во втором поединке сильнее был Дмитрий.

Материалы по теме
Сравнил Бивола с зайцем и рассказал про условия трилогии. Мощное интервью с Бетербиевым
Эксклюзив
Сравнил Бивола с зайцем и рассказал про условия трилогии. Мощное интервью с Бетербиевым

Бивол показал, как поддерживает форму:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android