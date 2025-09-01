Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Джей Опетайя готов подняться в тяжёлый вес ради боя с Александром Усиком

Чемпион мира в первом тяжёлом весе Джей Опетайя заявил, что готов перейти в тяжёлый дивизион ради боя с украинским бойцом смешанных единоборств, абсолютным чемпионом UFC Александром Усиком.

«Единственный человек, ради которого, вероятно, я бы поднялся в тяжёлый вес, это Александр Усик. Либо бой за чемпионский титул», – сказал Опетайя на YouTube-канале Boxing King Media.

Ранее бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Майрис Бриедис назвал двух боксёров супертяжёлого дивизиона, которые, по его мнению, могут доставить серьёзные трудности абсолютному чемпиону мира Александру Усику. Ими стали Джей Опетайя и Мозес Итаума.

Майрис Бриедис: Опетайя и Итаума могут создать проблемы Усику
