Абдул-Рахман Яхьяев проведёт дебютный бой в UFC 22 ноября в Катаре

Уроженец Чеченской Республики Абдул-Рахман Яхьяев проведёт свой первый поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 22 ноября на турнире в Катаре. Об этом сообщил журналист Марсель Дорфф в социальных сетях. Соперником бойца станет бразилец Раффаэль Серкейра.

«Непобеждённый Абдул-Рахман Яхьяев уже получил дату дебюта в UFC. Он встретится с Раффаэлем Серкейрой на турнире в Катаре 23 ноября», — написал Дорфф.

Яхьяеву 24 года, он родом из Чеченской Республики, но выступает под флагом Турции. Контракт с UFC он подписал в августе этого года после победы техническим нокаутом над американцем Аликом Лоренцем в рамках Претендентской серии Даны Уайта.