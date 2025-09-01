Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сергей Павлович: мне нужен пояс, и неважно, у кого он будет

Сергей Павлович: мне нужен пояс, и неважно, у кого он будет
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович рассказал, что готов встретиться с любым соперником, поскольку его главная цель — завоевание титула чемпиона UFC.

«Мне без разницы с кем драться. Главное — приближаться к титулу. Мне нужен пояс, и неважно, у кого он будет», — приводит слова Павловича «Спорт-Экспресс».

В своем последнем поединке Павлович одержал победу над представителем Доминиканской Республики Вальдо Кортесом-Акостой на турнире UFC Fight Night 257. На данный момент его профессиональный рекорд в смешанных единоборствах составляет 20 побед (15 из которых были добыты нокаутом) при трёх поражениях.

Материалы по теме
Сергей Павлович победил на турнире UFC Fight Night 257
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android