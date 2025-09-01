Сергей Павлович: мне нужен пояс, и неважно, у кого он будет

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович рассказал, что готов встретиться с любым соперником, поскольку его главная цель — завоевание титула чемпиона UFC.

«Мне без разницы с кем драться. Главное — приближаться к титулу. Мне нужен пояс, и неважно, у кого он будет», — приводит слова Павловича «Спорт-Экспресс».

В своем последнем поединке Павлович одержал победу над представителем Доминиканской Республики Вальдо Кортесом-Акостой на турнире UFC Fight Night 257. На данный момент его профессиональный рекорд в смешанных единоборствах составляет 20 побед (15 из которых были добыты нокаутом) при трёх поражениях.