Тактаров: Фёдор Емельяненко — недоговороспособный человек

Именитый ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров ответил на вопрос по поводу потенциального поединка между прославленным бойцом ММА Фёдором Емельяненко и легендой бокса Майком Тайсоном.

«Это наши только болтали про бой Емельяненко с Тайсоном. Я знаю здоровье, финансы Майка и то, на какой бой он согласится выйти. Фёдор — это недоговороспособный человек. У него не такой уровень популярности, как у Тайсона. Попробуй спросить людей, кто такой Фёдор и кто такой Майк.

Может, какой-то идиот и даст денег. Может быть, будет какой-то суперконтракт… не знаю. Здоровье Майка не самое прекрасное. Во время его подготовки к Джейку Полу был же момент, когда ему врачи сказали не заниматься этой ерундой. То есть сам поединок может быть и срежиссирован. А вот тренировочный лагерь нужно пройти настоящий, но ему нельзя нагружаться», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

