Тактаров: Чимаеву будет сниться бой с дю Плесси. Он не хотел проигрывать

Именитый ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мнением о недавнем поединке между чеченцем Хамзатом Чимаевым и представителем ЮАР Дрикусом дю Плесси. Спортсмены сражались 16 августа на турнире UFC 319. Хамзат победил единогласным решением судей.

«Чимаеву будет сниться его последний бой. Он стареньким станет и начнёт думать: «Чего я не смог финишировать дю Плесси?». Он не хотел проигрывать, не хотел давать шанс дю Плесси, поэтому в такой манере провёл бой. Но это не для меня. Я всегда думал о том, чтобы досрочно победить», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

