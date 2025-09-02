Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тактаров: Чимаеву будет сниться бой с дю Плесси. Он не хотел проигрывать

Тактаров: Чимаеву будет сниться бой с дю Плесси. Он не хотел проигрывать
Комментарии

Именитый ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мнением о недавнем поединке между чеченцем Хамзатом Чимаевым и представителем ЮАР Дрикусом дю Плесси. Спортсмены сражались 16 августа на турнире UFC 319. Хамзат победил единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

«Чимаеву будет сниться его последний бой. Он стареньким станет и начнёт думать: «Чего я не смог финишировать дю Плесси?». Он не хотел проигрывать, не хотел давать шанс дю Плесси, поэтому в такой манере провёл бой. Но это не для меня. Я всегда думал о том, чтобы досрочно победить», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Материалы по теме
«Махачев такой же «идиот», как и я». Откровенный разговор с Олегом Тактаровым
Эксклюзив
«Махачев такой же «идиот», как и я». Откровенный разговор с Олегом Тактаровым

Блогер подарил Чимаеву раритетный «Роллс-Ройс»:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android