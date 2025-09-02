Тактаров: лучшее для Царукяна — закрыть рот на год или два. И побеждать досрочно

Прославленный ветеран смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров ответил на вопрос по поводу трэш-тока российско-армянского бойца UFC Армана Царукяна.

«Что насчёт трэш-тока Царукяна? Он не идёт у него изнутри. Это его не красит. Самое лучшее для Царукяна — это закрыть рот на год или два и попытаться побеждать досрочно в каждом поединке. Иногда идти в рубку и прям размениваться. В партере тоже что-то показывать», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

В общей сложности на счету Царукяна в смешанных единоборствах 22 победы при трёх поражениях.

