«Посоветовал бы Алмейде сразу лечь». Тактаров — про следующий бой Волкова

Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров высказался о предстоящем поединке между Александром Волковым и Жаилтоном Алмейдой. Он дал необычный совет бразильскому спортсмену.

«Я бы посоветовал Алмейде просто лечь сразу после того, как они пожмут друг другу руки. Был раньше такой боец, Кимо Леопольдо. Он на свои поединки выходил с крестом. Принесёт его, устанет и проиграет. Вот и Жаилтону нужно с таким небольшим крестиком выйти. Лечь на канвас, положить этот крест на груди, типа: «Я в домике». Шучу, конечно. Но в каждой шутке есть только доля шутки», — сказал Олег Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

