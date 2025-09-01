Экс-боец UFC Йоэль Ромеро проведёт бой в IBA Bare Knuckle в 2026 году

Бывший боец UFC Йоэль Ромеро (Куба) проведёт поединок в рамках турнира IBA Bare Knuckle. Об этом рассказал руководитель лиги Алибек Гитинов.

«Мы хотим удивлять нашу аудиторию и рады сообщить: легендарный боец ММА, бывший претендент на титул UFC и участник Олимпийских игр Йоэль «Солдат Бога» Ромеро выступит в лиге IBA Bare Knuckle. Переговоры прошли, все дали своё согласие. Мы хотели сделать ему бой уже в октябре, но по некоторым причинам перенесли его на 2026 год.

Я уверен, что его стиль идеально впишется в формат боёв на голых кулаках. У нас готовится потрясающий поединок с участием Ромеро. Скоро мы объявим дату боя и имя его соперника», — приводит слова Гитинова пресс-служба IBA Bare Knuckle.

В общей сложности Ромеро в смешанных единоборствах принял участие в 23 поединках, в которых одержал 16 побед и потерпел семь поражений.

