Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов рассказал о сильных сторонах Усмана Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов рассказал о сильных сторонах Усмана Нурмагомедова
Комментарии

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о том, что отличает его двоюродного брата Усмана Нурмагомедова в поединках. Он отметил умение бойца слушать угол и грамотно выстраивать бой.

«Отмечу бойцовский IQ Усмана – то, как он может вести бой. По природе бывают такие бойцы, которые любят драться, любят зарубон. В нём это есть. Мне больше всего нравится… В топ-3 – секундировать Усмана. Он слушает угол, дерётся красиво, грамотно. У меня бывает волнение, когда я его секундирую, и одновременно я чувствую, что у него есть очень много козырей в бою, где он может хорошо себя показать. Усман владеет большим количеством навыков во всех аспектах», – сказал Хабиб Нурмагомедов на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Хабиб Нурмагомедов назвал двух россиян, которые близки к переходу в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android