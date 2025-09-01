Хабиб Нурмагомедов рассказал о сильных сторонах Усмана Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о том, что отличает его двоюродного брата Усмана Нурмагомедова в поединках. Он отметил умение бойца слушать угол и грамотно выстраивать бой.

«Отмечу бойцовский IQ Усмана – то, как он может вести бой. По природе бывают такие бойцы, которые любят драться, любят зарубон. В нём это есть. Мне больше всего нравится… В топ-3 – секундировать Усмана. Он слушает угол, дерётся красиво, грамотно. У меня бывает волнение, когда я его секундирую, и одновременно я чувствую, что у него есть очень много козырей в бою, где он может хорошо себя показать. Усман владеет большим количеством навыков во всех аспектах», – сказал Хабиб Нурмагомедов на своём YouTube-канале.