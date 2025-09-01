Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бойца ММА приговорили к четырём годам лишения свободы за избиение и угрозу убить девушку

Бойца ММА приговорили к четырём годам лишения свободы за избиение и угрозу убить девушку
Аудио-версия:
Комментарии

Боец смешанных единоборств (ММА) Джабраил Алиев приговорён к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы за хулиганство и угрозу убийством в отношении девушки. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Москвы.

Наказание спортсмен будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Также отмечается, что в пользу потерпевшей в счёт компенсации морального вреда взыскано 500 тыс. рублей.

Сообщается, что Алиев в июле 2024 года с целью устрашения, а также физического и психического воздействия на девушку намеренно толкнул её обеими руками, из-за чего она ударилась о стену. Затем боец нанёс ей не менее двух ударов руками в область головы, а также не менее 10 ударов по рукам. Впоследствии Джабраил высказал в отношении потерпевшей угрозу убийством, а также вновь нанёс множество ударов.

По данным ведомства, приговор в законную силу не вступил.

Материалы по теме
Чемпион мира по боевому самбо устроил стрельбу в торговом центре в Махачкале — источник

Бойца ММА ударило током:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android