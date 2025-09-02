Тактаров: раньше Павлович просто пёр вперёд. А теперь понял, что и обратно прилетает

Бывший чемпион UFC в абсолютном весе россиянин Олег Тактаров дал оценку изменениям ударной техники экс-претендента на временный титул UFC в категории до 120 кг соотечественника Сергея Павловича.

«Возможно, Павлович начал работать над ударной техникой. Раньше он просто пёр вперёд, надеясь, что колотушки попадут. А сейчас Сергей, похоже, понял, что иногда прилетает что-то и обратно. То есть здесь какой-то рост был», — сказал Тактаров в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Напомним, в последнем поединке Павлович разделил октагон с доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой. Их бой состоялся 23 августа в Шанхае (Китай) на турнире UFC Fight Night 257 и завершился в пользу Сергея единогласным решением судей.