Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тактаров: раньше Павлович просто пёр вперёд. А теперь понял, что и обратно прилетает

Тактаров: раньше Павлович просто пёр вперёд. А теперь понял, что и обратно прилетает
Комментарии

Бывший чемпион UFC в абсолютном весе россиянин Олег Тактаров дал оценку изменениям ударной техники экс-претендента на временный титул UFC в категории до 120 кг соотечественника Сергея Павловича.

«Возможно, Павлович начал работать над ударной техникой. Раньше он просто пёр вперёд, надеясь, что колотушки попадут. А сейчас Сергей, похоже, понял, что иногда прилетает что-то и обратно. То есть здесь какой-то рост был», — сказал Тактаров в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Напомним, в последнем поединке Павлович разделил октагон с доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой. Их бой состоялся 23 августа в Шанхае (Китай) на турнире UFC Fight Night 257 и завершился в пользу Сергея единогласным решением судей.

Материалы по теме
Эксклюзив
Тактаров: Фёдор Емельяненко — недоговороспособный человек
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android