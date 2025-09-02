Скидки
Бокс/ММА Новости

Тактаров: в тяжёлом весе были КроКоп, Ногейра и Емельяненко. Но в Pride все химичились
Бывший чемпион UFC в абсолютном весе россиянин Олег Тактаров ответил, кого он включил бы в топ-5 величайших тяжеловесов в истории ММА.

«Были Родригу Ногейра, Мирко КроКоп и Фёдор Емельяненко. Но это их версии времён лиги Pride FC. А там все химичились. Так что не знаю, оставлять или нет. Они, когда стали в Америке драться, начали проигрывать. А таких, кто был чистым, я не могу сказать. Себя к тяжам не отношу. Мой вес в то время такой же, как и у тех, кто сейчас дерётся в лёгком весе в межсезонье, то есть 87 кг. Я специально накачал и наел, чтобы быть под 95 кг. Коулман, Белфорт были стероидными. Я чистых-то точно не знаю никого. Мне очень нравился Рэнди Кутюр, его я точно поставил бы в этот топ.

Из современных это точно Кормье и Джон Джонс. Два таких молодца. Один, конечно, не совсем тяж. Если брать чистых бойцов, о которых я знаю, то я бы сказал, что в топ должны войти Кутюр, Джонс и Кормье. Джон химичился, но он тогда был недовеском, поэтому можно оправдать», — сказал Тактаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

