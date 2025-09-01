«Он — это Мохаммед Али в ММА». Биспинг — об Аспиналле

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг лестно высказался в адрес действующего обладателя титула UFC в тяжёлом весе соотечественника Тома Аспиналла.

«Том — гигант… Аспиналл крупный парень, тем не менее он лёгок на ногах и умеет двигаться. Я всегда говорю, что Том — это Мохаммед Али в ММА или Жорж Сен-Пьер в тяжёлом весе. Аспиналл умеет бороться, может всё. И вы видели, что было в поединке между Ганом и Джонсом.

Так что я, скорее всего, отдам предпочтение Аспиналлу [в его предстоящем поединке с Ганом]. Но это смешанные единоборства. Если Сирилю удастся останавливать его тейкдауны, то это будет очень захватывающим противостоянием», — приводит слова Биспинга портал Sportskeeda.