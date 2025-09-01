«Хочу отомстить ему». Диллон Дэнис заявил о готовности провести бой с Махачевым за титул

Чемпион лиги MisFits в полутяжёлом весе американец Диллон Дэнис выразил желание завершить конфликт с бывшим обладателем титула UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым, проведя с ним поединок за пояс UFC в полусреднем весе.

«Я хочу боя с Исламом. Махачев — это мешок с *******. Я бы с лёгкостью его задушил. Он никогда не бился с кем-то вроде меня. Мне хотелось бы закончить нашу с ним историю, которая началась на UFC 229. Тогда он меня шесть раз ударил по затылку. После я сказал, что однажды отомщу ему.

Может быть, я приду на UFC 322 и запрыгну в октагон, чтобы вернуть ему должное. Правда, в UFC по отношению ко мне строги. Когда я иду на какой-либо ивент, они обязательно расставляют вокруг меня семь охранников. Так что я должен вести себя осторожно, чтобы заслужить их расположение.

Но я хотел бы завершить сюжетную линию с Махачевым. Я не выдвигал обвинений в его адрес и ничего не сделал. Просто проведём с Исламом бой за титул. Я определённо хочу отомстить за то, что он со мной сделал», — приводит слова Дэниса портал Bloody Elbow.

Напомним, после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, который состоялся на турнире UFC 229, произошла потасовка с участием бойцов и членов их команд. И, по словам Дэниса, в тот момент он подвергся нападению со стороны Ислама Махачева.