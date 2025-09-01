Скидки
«Пожалуйста, дай мне подраться в Белом доме». Колби Ковингтон обратился к Дане Уайту

«Пожалуйста, дай мне подраться в Белом доме». Колби Ковингтон обратился к Дане Уайту
Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон обратился к президенту UFC Дане Уайту с просьбой дать ему возможность подраться на турнире UFC, который должен будет пройти 4 июля 2026 года на территории официальной резиденции президента США — Белого дома.

«Пожалуйста, Дана, позволь мне подраться на турнире UFC в Белом доме. Я в курсе, что Трамп просил тебя [поставить меня на этот ивент], так что дай мне шанс подраться там. Кого я вижу соперником своей мечты для такого поединка? Вероятно, Пимблетта. Мне кажется, что ты хочешь дать мне кого-то не родом из США. Поэтому Пимблетт наиболее логичный оппонент», — приводит слова Ковингтона портал Sportskeeda.

