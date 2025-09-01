Скидки
«Это будет лёгкий бой для меня». Диллон Дэнис — о возможном поединке против Чимаева

«Это будет лёгкий бой для меня». Диллон Дэнис — о возможном поединке против Чимаева
Комментарии

Чемпион лиги MisFits в полутяжёлом весе американец Диллон Дэнис выразил уверенность в том, что сможет легко победить 31-летнего непобеждённого обладателя титула UFC в среднем весе (до 84 кг) чеченца Хамзата Чимаева.

«Никто никогда не дрался с таким парнем, как я. И люди этого не понимают. Вспомните, что случилось с Хамзатом в поединке с Гилбертом Бёрнсом. Я гораздо лучше Гилберта в плане борьбы. Так что, мне кажется, что бой против Хамзата будет лёгким для меня», — приводит слова Дэниса портал Low Kick MMA.

Ранее Диллон Дэнис заявил о готовности провести бой с Исламом Махачевым за титул UFC в полусреднем весе.

