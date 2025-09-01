«16 ноября отдохну». Махачев заявил, что полностью сфокусирован на бое с Делла Маддаленой

33-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев продемонстрировал свою сфокусированность на предстоящем поединке против чемпиона UFC в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалены.

Во время тренировки Умар Нурмагомедов, являющийся другом и одноклубником Махачева, предложил Исламу сделать перерыв и отдохнуть от подготовки, на что тот ему ответил: «16 ноября отдохну» (он, вероятно, имел в виду, что возьмёт время на отдых только после того, как победит Джека и завоюет титул. — Прим. «Чемпионата»).

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.