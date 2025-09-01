Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

«Я знаю». Махачев заявил, что Дана Уайт уже ищет себе преемника на посту президента UFC

33-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев заявил, что президент UFC Дана Уайт уже ищет себе преемника на посту главы лиги.

«Раньше в UFC делали звёзд из кого захочешь. Сами занимались этим — раскручивали бойцов, уделяли большое внимание. Сейчас как-то у самого UFC пропал интерес. Дана Уайт — уже тоже большой дядька, много чем другим занимается. Если в UFC захотят — они могут сделать громкий бой из чего хочешь. Просто надо Дане Уайту вернуться к истокам. Но человек тоже теряет мотивацию. Столько времени он на пике! Я знаю, что он уже потихоньку находит людей, которые будут ему заменой», — сказал Махачев в интервью телеканалу UDAR.

