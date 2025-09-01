Скидки
Чемпионка ОИ-2024 по боксу Иман Хелиф подала в суд на World Boxing из-за гендерных тестов

Чемпионка Олимпийских игр — 2024 по боксу среди женщин в весовой категории до 66 кг алжирка Иман Хелиф подала в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на запрет World Boxing выступать в женских соревнованиях под эгидой организации без сдачи гендерных тестов. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Отметим, что суд отказал Иман в ходатайстве о приостановке действия правила о гендерном тестировании до начала слушания.

Хелиф также настаивала на снятии запрета на участие в турнирах под эгидой World Boxing без предварительной сдачи гендерного теста и на допуске своей кандидатуры к участию в чемпионате мира по боксу среди женщин. Соревнование начнётся 4 сентября.

Напомним, в World Boxing объявили, что организация введёт обязательное гендерное тестирование среди боксёров для их допуска к участию в женских и мужских соревнованиях.

