«Знания дисциплинируют». Бетербиев обратился к школьникам и студентам в честь 1 сентября

40-летний бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории (до 79,2 кг) россиянин Артур Бетербиев обратился к школьникам и студентам в честь 1 сентября с напутственной речью.

«1 сентября. Время снова открывать книги и тетради. Всем своим юным болельщикам я хочу сказать, что учёба и спорт – это не соперники, а союзники. Знания дисциплинируют, дают широту мышления и умение принимать верные решения. А спорт закаляет характер, учит трудиться и держать удар.

Учёные давно доказали, что плохие ученики не могут добиться успехов в спорте. Поэтому верный путь – это усердная работа над собой и в школе, и в спорте. Желаю всем ученикам и студентам успехов!» — написал Бетербиев в своём телеграм-канале.