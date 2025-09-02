Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Знания дисциплинируют». Бетербиев обратился к школьникам и студентам в честь 1 сентября

«Знания дисциплинируют». Бетербиев обратился к школьникам и студентам в честь 1 сентября
Комментарии

40-летний бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории (до 79,2 кг) россиянин Артур Бетербиев обратился к школьникам и студентам в честь 1 сентября с напутственной речью.

«1 сентября. Время снова открывать книги и тетради. Всем своим юным болельщикам я хочу сказать, что учёба и спорт – это не соперники, а союзники. Знания дисциплинируют, дают широту мышления и умение принимать верные решения. А спорт закаляет характер, учит трудиться и держать удар.

Учёные давно доказали, что плохие ученики не могут добиться успехов в спорте. Поэтому верный путь – это усердная работа над собой и в школе, и в спорте. Желаю всем ученикам и студентам успехов!» — написал Бетербиев в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Сравнил Бивола с зайцем и рассказал про условия трилогии. Мощное интервью с Бетербиевым
Эксклюзив
Сравнил Бивола с зайцем и рассказал про условия трилогии. Мощное интервью с Бетербиевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android