«Это автомобильная авария». Абдель-Азиз высказался о возможном бое Топурия — Гэтжи

Основатель агентства Dominance MMA Management, являющийся менеджером многих именитых бойцов UFC, Али Абдель-Азиз высказался о возможном бое за титул в лёгком весе между Илией Топурией и Джастином Гэтжи.

«Это автомобильная авария. Кто первым попадёт — тот и уснёт. Это моё мнение. Думаю, Топурия может попытаться бороться с Джастином тоже. Но Джастин Гэтжи слишком опасен, чтобы просто стоять напротив него и размениваться ударами. В конце концов, Топурия — хороший ударник. Джастин — очень мощный ударник. Он очень опасен. Честно говоря, это один из лучших боёв, которые можно устроить сегодня в UFC», — приводит слова менеджера MMAJunkie.

Напомним, Топурия — действующий чемпион лёгкой весовой категории, он стал обладателем вакантного пояса, одолев бразильца Чарльза Оливейру.

50 тыс. человек спели песню, под которую Топурия выходит на бои: